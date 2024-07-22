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Еще одну начальницу Мозырского НПЗ будут судить

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  • 22.07.2024, 14:32
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Еще одну начальницу Мозырского НПЗ будут судить
Лилия Драгель в центре вместе с министрами
Фото: МНПЗ

Опять за «экстремизм».

В расписании суда Мозырского района появилось очередное административное дело по обвинению в «распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП Беларуси). Перед судом предстанет начальник отдела социального развития и корпоративной эстетики Мозырского нефтеперерабатывающего завода Лилия Васильевна Драгель.

В том, что на будут судить именно начальницу МНПЗ сомнений нет — Киберпартизаны подтвердили «Флагштоку», что в Мозырском районе есть только один человек с такими именем, фамилией и отчеством.

Процесс назначен на 24 июля. В настоящее время имя начальницы остается среди руководящих кадров на сайте МНПЗ.

Ранее она работала начальником редакционно-издательского отдела Мозырского НПЗ. Лилия Драгель неоднократно участвовала в проведение избирательных кампаний: была заместителем председателя избирательной комиссии — как минимум в 2016 и 2019 (выборы депутатов Палаты представителей), присутствовала в участковой избирательной комиссии в 2018 году (выборы в местные Советы). 

Её муж Игорь Драгель тоже работает на МНПЗ — начальником юридической службы, а в 2023 году в очередной раз был переизбран председателем наблюдательного совета предприятия.

По отзывам рабочих, чету Драгелей они не очень любят и называют «приспособленцами», считают, что те ведут себя как «цари».

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