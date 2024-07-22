Тайвань начал масштабные военные учения
- 22.07.2024, 14:34
С имитацией действий по отражению атаки Китая.
В понедельник, 22 июля, Тайвань начал пятидневные военные учения, цель которых – максимально приблизиться к реальным боевым действиям и имитировать отражение атак со стороны Китая. Как пишет liga.net, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военных Тайваня.
В материале говорится, что в учениях этого года отменены элементы, которые были в основном показательными, в частности демонстрации огневой мощи, в то же время будут усилены учения ночью и отработка действий в условиях разорванной линии связи.
22 июля в устье реки Тамсуи, ведущей в Тайбэй, солдаты отрабатывали закладку мин, чтобы задержать высадку вражеских войск с целью захвата столицы.
Кроме того, в начале учений в северном городе Таоюань, где находится главный международный аэропорт Тайваня, резервисты собрались для получения приказов как во время войны, а гражданские фургоны были привлечены для перевозки снаряжения.
А утром в четверг, 25 июля, аэропорт Таоюань будет закрыт на час для проведения учений, хотя в тот же день ожидается, что остров накроет тайфун, который может отложить их.
Сценарии учений на этой неделе включают в себя создание резервных командных линий после уничтожения центров и рассредоточения китайских сил, пытающихся высадиться на западном побережье Тайваня со стороны Китая.
Боевые стрельбы будут проходить только на отдаленных островах Тайваня, в том числе на Кинмене и Мацу, расположенных рядом с китайским побережьем, пишет Reuters.
Военные учения пройдут вместе с учениями гражданской обороны, в рамках которых улицы крупных городов эвакуируют на 30 минут во время имитации китайской ракетной атаки, а на мобильных телефонах будут звучать тестовые предупреждающие сигналы.