Белорусам будут отключать свет

Белорусам будут отключать свет3
- 22.07.2024, 14:41
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Энергетики рассказали, в чем дело.
В Беларуси после недавнего урагана опробуют еще один способ повышения надежности энергосистемы в такие периоды. Энергетики будут заранее устранять деревья, которые могут упасть на линии электропередачи. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Денис Мороз, сообщает телеграм-канал Минэнерго.
Пока эту практику вводят в Гомельской области. Во время таких работ будут отключать свет в жилых домах.
«Население будут информировать о временных отключениях электроснабжения в случае устранения деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи в Гомельской области», — рассказали энергетики.