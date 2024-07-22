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Белорусам будут отключать свет

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  • 22.07.2024, 14:41
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Белорусам будут отключать свет

Энергетики рассказали, в чем дело.

В Беларуси после недавнего урагана опробуют еще один способ повышения надежности энергосистемы в такие периоды. Энергетики будут заранее устранять деревья, которые могут упасть на линии электропередачи. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Денис Мороз, сообщает телеграм-канал Минэнерго.

Пока эту практику вводят в Гомельской области. Во время таких работ будут отключать свет в жилых домах.

«Население будут информировать о временных отключениях электроснабжения в случае устранения деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи в Гомельской области», — рассказали энергетики.

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