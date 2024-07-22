На смену аномальной жаре в Беларусь придут дожди и грозы 22.07.2024, 14:53

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Синоптик рассказал о погоде на этой неделе.

На этой неделе аномальных температур ждать не стоит. В заключительной декаде июля жара сбавит обороты, а температурный фон вернется в климатическое русло – ночи будут не такими теплыми и душными, спать станет комфортно, да и днем будет не так жарко. На протяжении всей недели будут наблюдаться колебания атмосферного давления – поэтому погода будет неустойчивая, каждый день существует вероятность кратковременных дождей, не исключены грозы в ночное и дневное время. Об этом в эфире программы «Метеогид» рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели на погоду окажут влияние малоактивные атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Двигаясь на северо-восток, они отметятся в понедельник в большинстве районов, а во вторник ночью по востоку страны локальными дождями различной интенсивности, возможны грозы. Влажность до 80%. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Ночью +12…+17°C, днем в понедельник +23…+30°C, во вторник от +23°C по востоку до +31°C по юго-западу.

В середине недели за управление погодой возьмутся очередной атмосферный фронт и влажные воздушные массы. Переменная облачность. В основном по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, умеренный. Влажность до 70%. Температура ночью от +14 до +17°C. Днем в среду +21…+26°C.

Предварительно, в начале второй половины недели метеоусловия станет определять очередной атмосферный фронт с запада Европы. Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 80%. Под утро слабые туманы. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью +14…+19°C. Днем в четверг +22…+28°C, в пятницу +20…+26°C.

В выходные дни – переменная облачность, без локальных дождей и гроз не обойдется. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью +13…+18°C, в середине дня в субботу от +16°C в Витебске до +24°C в Гродно, в воскресенье +23…+28°C.

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