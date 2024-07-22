РФ начала использовать аэростаты для атак по Украине 22.07.2024, 14:56

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Офицер ВСУ объяснил, как с ними бороться.

Российская армия начала использовать специальные аэростаты, которые помогают наносить удары по украинским военным объектам глубоко в тылу. Как пишет focus.ua, об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

По его словам, украинские военные заметили применение ВС РФ аэростатов на разных направлениях фронта. Эти средства в зависимости от размера вмещают от 15 до 300 кубометров гелия, поднимаются на высоту от 500 до 3000 метров, располагаются на расстоянии от 20 до 50 км от линии боевого соприкосновения.

Позже Сергей Безкрестнов опубликовал фото российской позиции, над которой возвышается аэростат объемом 35-40 кубометров, способный поднять вес около 20 кг. Как объяснил военный, постоянно использовать новые воздушные шары, заполняя их гелием, довольно сложно и дорого, поэтому оккупанты привязывают их. Это также помогает быстро запускать аэростаты.

Юрий Касьянов, офицер Вооруженных сил Украины и разработчик дальнобойных ударных дронов, у себя в Facebook отметил, что привязные аэростаты, наполненные гелием, могут подниматься на высоту до 3 км вместе с ретрансляторами для военных радиостанций и оборудованием для связи с разведывательными беспилотниками. Благодаря этому российские БПЛА залетают далеко в тыл Украины и замечают важные цели, такие как самолеты, средства противовоздушной обороны, штабы и склады.

«Потом к нам «прилетает». То есть, такие аэростаты — весьма важный элемент современной высокотехнологичной войны, который дает врагу существенные преимущества», — отметил Юрий Касьянов.

По словам военного, с такими воздушными средствами связи ВС РФ достаточно просто бороться, ведь они должны находиться достаточно близко от линии фронта, на расстоянии около 50 км. К тому же аэростаты трудно замаскировать, поэтому их хорошо видно на снимках, сделанных спутниками или разведывательными БПЛА.

«Дальше дело техники. Несложные и недорогие ударные дроны самолетного типа (они у нас есть) даже с небольшим зарядом в 1-3 кг, направленные на позиции, смогут либо уничтожить аэростат на земле, либо оборвать трос вместе с электрическим кабелем, который тянется к аэростату, поднятому на высоту», — рассказал Юрий Касьянов.

Он добавил, что россияне могут прикрывать аэростаты своими системами ПВО, но для защиты от дешевых дронов придется тратить ценные ракеты. Чем больше оккупанты их запустят, тем лучше для Сил обороны. Украине же нужны спутниковые снимки и группы, которые способны запускать самолеты-камикадзе.

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