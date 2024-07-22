Американские ученые опровергли знаменитую пословицу 22.07.2024, 15:02

Есть ли в деньгах счастье?

Старая пословица о том, что за деньги нельзя купить счастье, опровергнута благодаря новому исследованию, проведенному Уортонской школой Пенсильванского университета.

Результаты исследования, проведенного ученым Мэттом Киллингсвортом, указывают на то, что деньги могут значительно влиять на уровень счастья.

В рамках исследования Киллингсворт опросил 33 269 работающих взрослых американцев в возрасте от 18 до 65 лет с семейным доходом не менее 10 000 долларов в год. Участники ответили на вопросы, касающиеся их удовлетворенности жизнью. Дополнительно были использованы данные богатых людей со средним состоянием от 3 до 7,9 миллионов долларов для сравнения с остальными.

Результаты показали, что разрыв в уровне счастья между богатыми и представителями среднего класса больше, чем между участниками со средним и низким доходом. «Разница в удовлетворенности жизнью между богатыми и людьми с доходом от 70 000 до 80 000 долларов в год была почти в три раза больше, чем разница между 70 000 и 80 000 долларов в год и средним показателем двух групп с самыми низкими доходами», — сообщил Киллингсворт.

В интервью The Guardian Киллингсворт обсудил, какую роль деньги играют в жизни людей. «Деньги — это лишь одна из многих вещей, которые важны для счастья, и небольшая разница в доходах обычно связана с незначительными различиями в уровне счастья. Но если различия в доходах и богатстве значительны, различия в уровне счастья также могут быть существенными», — отметил он.

Он предположил, что причина, по которой богатые люди могут быть счастливее, заключается не только в возможности покупки большего количества вещей. «Большее чувство контроля над жизнью может объяснить около 75 процентов связи между деньгами и счастьем. Когда у людей больше денег, они имеют больше контроля над своей жизнью и свободы жить так, как они хотят», — добавил Киллингсворт.

Таким образом, деньги действительно могут быть важным фактором, влияющим на счастье и удовлетворенность жизнью.

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