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Вызов для Путина

  • Вадим Денисенко
  • 22.07.2024, 15:07
  • 1,214
Вызов для Путина

Создан прецедент.

Добровольное отречение от власти Байдена – один из болезненных ударов по 71-летнему Путину.

Во-первых, это прецедент. Брежнев так не ушел, Черненко и Андропов тоже. В конце концов, до сих пор в мире лидеры такого уровня не шли так, мне кажется. Россияне хотят видеть преемника, потому что реально больше всего (подчеркиваю, больше всего) в политическом плане боятся смерти Путина и отсутствия преемника. Байден как говорит Путину: «где преемник?». Путин же говорит им: преемника не будет.

Во-вторых, видно, что российская пропаганда готовилась к этому. И пока главный их посыл очень примитивный и озвучил его спикер Володин: «Байдена надо привлекать к ответственности за развязанный конфликт в Украине, разрушение экономики против России и других стран». Это главная линия контратаки, или точнее защиты россиян. И она тупая, потому что рассчитана исключительно на часть россиян и небольшую часть стран глобального юга.

Есть еще один неочевидный аспект. Путин мыслит свою жизнь не только и столько величием России, сколько желанием что-то доказать США. И Байден здесь обыграл Путина. И это понимает большая часть окружения Путина.

Я ни в коем случае не хочу делать линейные выводы в этом аспекте. Просто должны понимать: эта история будет иметь продолжение в тот момент, когда Путин пошатнется. Биологические часы все равно сработают. Символические вещи, а добровольный уход Байдена – символический, работают иногда эффективнее репрессивных или военных операций.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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