Российских школьников отправили в лагерь в Северной Корее

Российских школьников отправили в лагерь в Северной Корее6
- 22.07.2024, 15:22
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Детям обещают «насыщенную и яркую программу».
Первая группа российских детей отправилась на отдых в Северную Корею. Около 250 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Липецкой, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского, Приморского краев и Сахалина уехали в лагерь «Сондовон». Они пробудут там с 22 июля по 2 августа, сообщило правительство Приморского края РФ.
Детям обещают «насыщенную и яркую программу»: плавание на парусниках, просмотр фильмов в формате 3D, стрельбу из лука, занятия альпинизмом, тхэквондо и рисованием. Также запланированы игры в футбол, волейбол и настольный теннис.
Кроме того, школьники будут участвовать «в мероприятиях, укрепляющих дружбу двух стран», в том числе отметят «День России» и «День Кореи». «С собой они везут национальные атрибуты, чтобы в полной красе показать детям из КНДР культуру России», — отметили власти. На фото некоторые подростки держат в руках балалайки.
Во время смены детей отправят на экскурсию в Пхеньян, где они посетят центральный зоопарк, музей естествознания и парк развлечений «Рынра». Также их вывезут на горнолыжный курорт Масикрен и покатают по канатной дороге.