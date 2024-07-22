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Российских школьников отправили в лагерь в Северной Корее

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  • 22.07.2024, 15:22
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Российских школьников отправили в лагерь в Северной Корее

Детям обещают «насыщенную и яркую программу».

Первая группа российских детей отправилась на отдых в Северную Корею. Около 250 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Липецкой, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского, Приморского краев и Сахалина уехали в лагерь «Сондовон». Они пробудут там с 22 июля по 2 августа, сообщило правительство Приморского края РФ.

Детям обещают «насыщенную и яркую программу»: плавание на парусниках, просмотр фильмов в формате 3D, стрельбу из лука, занятия альпинизмом, тхэквондо и рисованием. Также запланированы игры в футбол, волейбол и настольный теннис.

Кроме того, школьники будут участвовать «в мероприятиях, укрепляющих дружбу двух стран», в том числе отметят «День России» и «День Кореи». «С собой они везут национальные атрибуты, чтобы в полной красе показать детям из КНДР культуру России», — отметили власти. На фото некоторые подростки держат в руках балалайки.

Во время смены детей отправят на экскурсию в Пхеньян, где они посетят центральный зоопарк, музей естествознания и парк развлечений «Рынра». Также их вывезут на горнолыжный курорт Масикрен и покатают по канатной дороге.

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