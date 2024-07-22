У белорусок спросили, сколько должен получать их молодой человек 5 22.07.2024, 15:25

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В комментариях нашлись те, кого задели названные суммы.

Инстаграм-аккаунт vitebskstyle опубликовал видео, где девушки рассказывают, сколько должен зарабатывать парень в Витебске, «чтобы они с ним встречались». Хотя ответы жительниц областного города звучали в основном довольно приземленно, в комментариях все равно нашлись те, кого названные суммы задели, пишет zerkalo.io.

Одна из опрошенных вообще заявила, что «не встречается с парнями из Витебска». Другие же называли конкретные суммы.

— Много, от двух тысяч хотя бы, — сказала одна девушка.

— Хотя бы около трех, — добавила ее подруга.

Другая жительница города назвала сумму значительно больше — «тысяч десять минимум». А когда у нее уточнили, это «доллары или белорусские», оказалось, речь и вовсе о евро.

— Главное, чтобы он не зависел от меня и чтобы у него были деньги на то, чтобы совершить какой-то романтический поступок, — рассуждала одна из опрошенных витеблянок.

— Хотя бы не меньше тысячи, — уверена ее подруга, сидевшая рядом.

Еще одна витеблянка выразилась обтекаемо: сумму не назвала, но должно быть «так, чтобы им хватало».

Часть людей в комментариях отметили, что большинство девушек имеет адекватные запросы, близкие к средней зарплате по стране.

«По факту из странных ответов здесь только девушка с десятью тысячами евро и та, которая не встречается с парнями из Витебска. Остальные дали вполне норм ответы», — заметила одна пользовательница Instagram.

Но нашлись и те, кому ответов девушек, назвавших самые крупные суммы, хватило, чтобы возмутиться.

«Если у него десять тысяч евро, он купит Витебск и нах** ты ему?» — рассуждает в комментариях один белорус.

«Какие десять тысяч? Одни колхозы вокруг и заводики советские», — уверен другой прокомментировавший мужчина.

«Вы найдите зп такие, какие у вас запросы, леди», — высказался третий.

Женщины же в комментариях отвечали, что на самом деле «при знакомстве редко обсуждают зарплату», а еще — что «деньги не играют роли» и «надо найти настоящую любовь».

«Следующий вопрос должен быть: а где в Витебске заработать такие деньги?» — предложили в комментариях. Также там посоветовали задавать подобные вопросы «женщинам 30+, у которых есть семья».

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