Тысячи украинцев пришли проститься с Ириной Фарион

Тысячи украинцев пришли проститься с Ириной Фарион2
- 22.07.2024, 15:27
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Видеофакт.
В понедельник, 22 июля, во Львове прошли похороны языковеда и бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион, которую неизвестный застрелил 19 июля. Об этом сообщило «Суспільне».
Чин похорон начался в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Однако люди начали собираться возле храма за час до прощания.
Проститься с общественным деятелем пришли родные, коллеги, однопартийцы и сторонники Фарион из разных городов Украины.