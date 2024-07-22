Тысячи украинцев пришли проститься с Ириной Фарион 2 22.07.2024, 15:27

1,722

Видеофакт.

В понедельник, 22 июля, во Львове прошли похороны языковеда и бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион, которую неизвестный застрелил 19 июля. Об этом сообщило «Суспільне».

Чин похорон начался в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Однако люди начали собираться возле храма за час до прощания.

Проститься с общественным деятелем пришли родные, коллеги, однопартийцы и сторонники Фарион из разных городов Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com