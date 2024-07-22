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Тысячи украинцев пришли проститься с Ириной Фарион

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  • 22.07.2024, 15:27
  • 1,722
Тысячи украинцев пришли проститься с Ириной Фарион

Видеофакт.

В понедельник, 22 июля, во Львове прошли похороны языковеда и бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион, которую неизвестный застрелил 19 июля. Об этом сообщило «Суспільне».

Чин похорон начался в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Однако люди начали собираться возле храма за час до прощания.

Проститься с общественным деятелем пришли родные, коллеги, однопартийцы и сторонники Фарион из разных городов Украины.

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