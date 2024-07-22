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США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной

  • 22.07.2024, 15:32
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США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной

Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe.

Соединенные Штаты разместили два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress на 57-й авиабазе ВВС Румынии имени Михаила Когэлничану. Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США в Европе.

На новом месте они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.

При прибытии на авиабазу Михаил Когэлничану, самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет. В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для улучшения безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии.

«В условиях глобальной нестабильности важно поддерживать устойчивые возможности на больших дистанциях. Эта операция позволяет усовершенствовать тактику и взаимодействие наших войск», - отметил генерал Джеймс Хекер, командующий USAFE-AFAFRICA.

США активно поддерживают союзников по НАТО через миссии BTF, что позволяет USAFE-AFAFRICA эффективно применять силы в Европе, создавая стратегическую уверенность и сдерживая потенциальных противников.

«Мы будем работать с союзниками на восточном фланге для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», - отметил Хекер.

Развертывание американских стратегических бомбардировщиков демонстрирует готовность США и НАТО к координации и защите Североатлантического союза.

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