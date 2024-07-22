Бумеранг для любителей «русского мира» Телеграм-канал «Вольнодумец»

22.07.2024, 15:44

Стреляя по украинской инфраструктуре, Россия попала, как минимум, себе же в ногу.

В «ДНР» опубликован график веерных отключений электроэнергии. А что же случилось? Ведь Украина даже не делает зеркальных ответов на российские обстрелы украинской инфраструктуры. Например, расстреляли россияне «калибрами» Дарницкую ТЭС, а в ответ прилеты в южном федеральном округе Москвы. Пока до этого не дошло, но уже вся «ДНР», в том числе и в селах, электроэнергию имеют по часам.

Жители оккупированной части Донецкой области рассказывают, что в связи с этим происходит. Отключения электроэнергии привели к остановке насосов, которые качают воду из Дона в Донецк. Ввели графики подачи воды. Несмотря на это воды практически нет. А как без этого в многоэтажных домах с канализационной системой?

Отключение света привело к сбоям в работе электротранспорта в Донецке, Макеевке, Горловке и других городах. Большая часть Горловки без электротранспорта. Возникли проблемы с завозов продуктов питания и особенно их хранения. Ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции существенно сократился в торговых точках «ДНР». Очень много продукции приходит в негодность.

Отключение электроэнергии так же повлияло на работу всей банковской системы. Не работают банки и терминалы, а у людей налички практически нет и снять не могут. За что покупать продукты?

В целом обстановка в Донецке начинает напоминать лето 2014 года, когда банда Гиркина зашла в Донецк и начались стычки между ними с Безлером, Ходаковским, Оплотом и отдельными группировками так называемых «ополченцев», желающих «подмять» город под себя. Тогда все были в ожиданиии, куда все качнется. Тревога и неопределенность снова поселились в головах любителей «русского мира», получивших вместо обещанных больших зарплат всего лишь российский паспорт.

Таким образом, стреляя по украинской инфраструктуре, Россия попала, как минимум, себе же в ногу. Может через боль и страдания до жителей России и «ДНР» дойдет, кто же на самом деле разрушил их спокойную жизнь.

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