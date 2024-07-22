«Все в шоке»: в июле в Беларуси выпал «снег»6
- 22.07.2024, 15:51
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Необычное природное явление озадачило пользователей соцсетей.
Погода в очередной раз удивила белорусов. После рекордной жары и сильных ураганов 22 июля в Беларуси неожиданно выпал «снег».
«Чуть-чуть прошло дождика, градика, непонятно что. Вот такая вот трасса. Просто все в шоке, как такое может быть. Сантиметров пять, может, больше, усадило», — рассказал автор одного из роликов, который опубликовал телеграм-канал Nadvorie и местные паблики в соцсетях.
В Telegram-канале «Мерзкий Кокобай» также появился похожий ролик. Его сняли в это день в Гомельской области. «Читатель пишет, что видел снег час назад», — написали в этом канале.