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Потери россиян на фронте снова бьют рекорды

  • 22.07.2024, 15:57
  • 4,456
Потери россиян на фронте снова бьют рекорды

За прошедшую неделю отличились два вида вооружений.

Украинские военные продолжают успешно уничтожать вражескую технику, нанося значительный урон российским оккупантам. Силы обороны Украины демонстрируют исключительную отвагу и эффективность.

На прошлой неделе, с 15 по 21 июля, было зафиксировано два рекорда по потерям техники у врага. Эту информацию обнародовал популярный украинский блоггер Роман Шрайк, который предоставил данные по уничтоженной автомобильной технике и беспилотным летательным аппаратам.

За прошедшую неделю российские оккупанты потеряли 515 единиц автомобильной техники. Также было уничтожено 327 беспилотников.

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