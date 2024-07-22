Потери россиян на фронте снова бьют рекорды
- 22.07.2024, 15:57
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За прошедшую неделю отличились два вида вооружений.
Украинские военные продолжают успешно уничтожать вражескую технику, нанося значительный урон российским оккупантам. Силы обороны Украины демонстрируют исключительную отвагу и эффективность.
На прошлой неделе, с 15 по 21 июля, было зафиксировано два рекорда по потерям техники у врага. Эту информацию обнародовал популярный украинский блоггер Роман Шрайк, который предоставил данные по уничтоженной автомобильной технике и беспилотным летательным аппаратам.
За прошедшую неделю российские оккупанты потеряли 515 единиц автомобильной техники. Также было уничтожено 327 беспилотников.