закрыть
22 июля 2024, понедельник, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это все были последствия его боязни, страхов Лукашенко перед Москвой»

3
  • 22.07.2024, 16:13
  • 4,356
«Это все были последствия его боязни, страхов Лукашенко перед Москвой»

Как страхи белорусского диктатора повлияли на его политику.

Российский адвокат и известный блогер Марк Фейгин рассказал «Радыё Свабода», чего боится Александр Лукашенко:

— Была такая иллюзия, что немощного Ельцина сменит Лукашенко на посту в качестве руководителя «союзного государства». Должность вроде как номинальная, но при этом произойдут перемены и в России, и в Беларуси, придут какие-то политики формально национальных юрисдикций, которые будут их возглавлять. А вот такой как Лукашенко будет это все окормлять.

И сам Лукашенко в какой-то момент в это поверил, на это работали политтехнологи, даже лорда Белла привозили к нему из Британии. Они рисовали для него подобного рода схемы, какие-то аналитики говорили, что у него вполне есть основания для амбиций в отношении России или Союзного государства в более широком смысле. 

И он действительно хотел стать таким добрым папой по отношению ко всему славянскому ареалу. Но это никогда бы не сбылось. Российская система никогда бы не позволила такому чужеродному элементу стать во главе.

А он был чужеродным не только в национальном смысле, но и не был выходцем из необходимого источника системы, каким для России конца 90-х-начала 00-х оставалось КГБ.

И Лукашенко, не имевший к нему отношения, шансов не имел. Его бы остановили любыми путями. И в какой-то момент, мне кажется, ему сказали, ты не думай, что тебе позволят так просто еще и Россию возглавить. Если понадобится, мы можем тебя и ликвидировать.

Думаю, что он от этой угрозы ликвидации всегда чувствовал страх. Вспомните шумную историю с вагнеровцами летом 2020-го. Были версии, что это была операция украинских спецслужб, чтобы их задержать.

Но Лукашенко это воспринял как попытку повлиять на выборы в Беларуси, как попытку его устранить. И он задержал этих 39 человек, именно из-за угрозы себе, а не потому, что они собирались куда-то в Африку.

А помните, сколько было дел с выявлением «агентов Москвы» в среде силовиков? Это все тоже были последствия его боязни, его страхов перед Москвой, которую он до конца никогда не устраивал.

И он всегда ощущал угрозу своей возможной ликвидации, своего возможного устранения.

Еще одной серьезной угрозой Лукашенко, по мнению Фейгина, могло стать формирование национального независимого государства. Поэтому диктатор всегда этому противился и открыто препятствовал, сыграв роковую роль в истории Беларуси:

— Лукашенко понимал, что для него это большой риск. Если бы национальное начало проявило себя полноценно, это стало бы угрозой для его власти. Поэтому он комбинировал советские порядки и советские традиции с пророссийским нарративом и подавлял все национальное, начиная от флага, языка и т.д.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников