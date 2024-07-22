Над ядерной сверхдержавой смеется весь мир 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

22.07.2024, 16:43

1,688

Оказалось, что Россию можно унижать как угодно.

Наглядный результат «демилитаризации» Украины, проверенной мудрым 72-летним дедушкой-чекистом - настоящие эскадрильи БПЛА, которые каждую ночь атакуют территорию России и регулярно поражают заводы и аэродромы.

Если в 2022 такого и представить себе никто не мог, то в результате двух лет упорного труда российского начальства теперь это стало обыденностью. Над ядерной сверхдержавой угорает весь мир. Оказалось, что Россию можно унижать как угодно, а злобные дедки только и будут шамкать вставными челюстями про «красные линии» и «центры принятия решений».

Патриоты в экстазе. Требуют «продолжать «СВО» до победы», т.е. проводить такую «демилитаризацию» дальше.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com