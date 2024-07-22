Над ядерной сверхдержавой смеется весь мир1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 22.07.2024, 16:43
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Оказалось, что Россию можно унижать как угодно.
Наглядный результат «демилитаризации» Украины, проверенной мудрым 72-летним дедушкой-чекистом - настоящие эскадрильи БПЛА, которые каждую ночь атакуют территорию России и регулярно поражают заводы и аэродромы.
Если в 2022 такого и представить себе никто не мог, то в результате двух лет упорного труда российского начальства теперь это стало обыденностью. Над ядерной сверхдержавой угорает весь мир. Оказалось, что Россию можно унижать как угодно, а злобные дедки только и будут шамкать вставными челюстями про «красные линии» и «центры принятия решений».
Патриоты в экстазе. Требуют «продолжать «СВО» до победы», т.е. проводить такую «демилитаризацию» дальше.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»