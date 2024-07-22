Белорус несколько лет играл с судебными исполнителями в «догонялки» 22.07.2024, 16:55

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Помогали друзья-информаторы.

Мужчина из Петриковского района несколько лет успешно уклонялся от судебных исполнителей, не желая платить штраф в размере более 600 рублей. Помогали ему в этом друзья-информаторы и удобное географическое положение поселка, сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

До поселка Снядин на Припяти можно добраться через паромные переправы, по шоссе или пешком проселочными тропами. Каждый раз, когда судебные исполнители добирались до места одним из этих путей, мужчина сбегал другим маршрутом. Так продолжалось до тех пор, пока исполнители не решили разделиться и окружить поселок с разных сторон.

Ожидая прихода сотрудников со стороны переправы, сельчанин попытался скрыться по окрестностям, но был пойман. Он не стал признавать свое поражение, заявив, что и в этот раз смог бы избежать поимки, если бы не зашел в азарт, подкрепившись алкоголем и потеряв счет времени.

В итоге неуловимого должника доставили в суд, где его штраф заменили на арест.

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