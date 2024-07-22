Премьер-министром Литвы снова стала Ингрида Шимоните 22.07.2024, 17:06

Ингрида Шимоните

Президент страны поручил ей сформировать Кабинет министров.

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о назначении Ингриды Шимоните главой правительства и поручении ей сформировать Кабинет министров.

Это подтвердил советник Науседы Томас Бержинскас, пишет DELFI.

После победы Науседы на президентских выборах правительство Литвы во главе с Шимоните подало в отставку, но осталось временно исполнять обязанности до назначения нового состава. А 16 июля Сейм Литвы выразил доверие Шимоните.

Согласно закону Литвы, президент поручил премьер-министру не позднее чем в 15-дневный срок сформировать правительство и представить его состав на утверждение.

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