Премьер-министром Литвы снова стала Ингрида Шимоните
- 22.07.2024, 17:06
Президент страны поручил ей сформировать Кабинет министров.
В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о назначении Ингриды Шимоните главой правительства и поручении ей сформировать Кабинет министров.
Это подтвердил советник Науседы Томас Бержинскас, пишет DELFI.
После победы Науседы на президентских выборах правительство Литвы во главе с Шимоните подало в отставку, но осталось временно исполнять обязанности до назначения нового состава. А 16 июля Сейм Литвы выразил доверие Шимоните.
Согласно закону Литвы, президент поручил премьер-министру не позднее чем в 15-дневный срок сформировать правительство и представить его состав на утверждение.