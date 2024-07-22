«Как будто свадьба прямо у меня во дворе» 9 22.07.2024, 17:20

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Как живется в частном секторе рядом с банкетным залом.

Николай обзавелся коттеджем на окраине Пинска лет десять назад. Говорит, хотел обосноваться подальше от городской суеты и наслаждаться спокойствием. Потом рядышком выросло аж два новых микрорайона — жизнь стала громче. А не так давно Вселенная словно выкрутила регулятор громкости на максимум: на соседнем участке открылся банкетный зал «Жемчужный». И о тишине пришлось забыть, пишет onliner.by.

Громкое дело

— С пятницы по воскресенье у нас за забором проходят шумные праздники. Примерно с 16.00 до 23.00 практически без перерыва играет музыка. Кажется, мы уже выучили весь репертуар: в обязательной программе — «Фантазер», «Седая ночь»… Слышно абсолютно все: как гости кричат «Горько!», а ведущий спрашивает «Где же ваши ручки?» Такое ощущение, что все это происходит прямо во дворе, — иронично замечает Николай. — От этих звуков ничего не спасает. Закрываешь окна, а басы все равно бухают так, что невозможно сидеть на кухне.

В подтверждение своих слов мужчина показывает несколько видео.

— Я в спальне не могу телевизор посмотреть — его заглушает музыка. И так все выходные! А у меня 2-я группа инвалидности, мне отдыхать надо, — вторит нашему герою Елена из дома напротив.

Местные утверждают: иногда праздники продолжаются и после 23.00. Да, всем известные композиции из колонок больше не раздаются, но люди продолжают между собой общаться, петь песни…

— А еще в «Жемчужном» периодически устраивают фаер-шоу. Как-то я проснулась от сильного грохота. Выглянула в окно — почудилось, что горит наш забор. У меня аж руки затряслись. Бегала по дому, не знала, что делать: то ли в пожарку звонить, то ли что… Оказалось, это в банкетном зале очередной праздник был, — не скрывает возмущения дочь Елены. — По пятницам и субботам там постоянные салюты. Не представляете, как это страшно выглядит. У меня ребенок каждый раз пугается.

Соседи уже не раз вызывали милицию, МЧС, но никаких нарушений обнаружено не было. Уровень шума на территории измеряли сотрудники Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии и тоже ничего не выявили.

«…Превышений предельно-допустимых уровней звука <…> при максимальной громкости работы акустического устройства не установлено», — сказано в одном из ответов официальных органов.

Жители частного сектора в результаты исследований не верят. Считают, что измерительные приборы просто не улавливают низкие частоты.

— Мы не раз общались с директором банкетного зала, просили сделать музыку потише, чтобы люди могли хоть немного отдохнуть в свои выходные. Он всегда говорит одно и то же: «Понимаю, что мы вам мешаем, но помочь ничем не могу: я тут ничего не решаю». Насколько я знаю, владелец бизнеса находится в Минске. Конечно, его мало волнует, что здесь происходит. А ведь сделать какую-нибудь звукоизоляцию не так уж и сложно. Неподалеку производственный цех работает: там поставили большой экран, и шум пропал. Почему бы не попробовать такую технологию и тут? Но это никому не надо, — разводит руками Николай.

А что говорят в «Жемчужном»?

Территория «Жемчужного» в тот день была открыта, чем мы и воспользовались. Оценив близость банкетного зала к жилой застройке (а это действительно так), подергали ручку двери — заперто. Собирались уже уходить, как вдруг из здания вышел молодой человек. Он представился администратором и спросил, что мы хотели. Когда понял, кто мы и зачем здесь, провел внутрь, где нас встретил заместитель директора «Жемчужного» Михаил, согласившийся ответить на наши вопросы.

— Мы работаем по закону, как и все остальные площадки в городе и за его пределами. Музыка играет строго до 23.00. Вы не представляете, сколько клиентов предлагали доплатить за то, чтобы продолжить веселье. Мы всем отказываем, потому что уважаем наших соседей. Для меня это принципиальный момент: я не хочу ни с кем ругаться, — заверил собеседник.

По его словам, официально заведение предоставляет только услугу питания. У него нет ни собственного музыкального оборудования, ни штатного диджея.

— Гости сами нанимают ведущих и музыкантов, мы лишь проверяем наличие у них соответствующего договора. Всю аппаратуру они привозят с собой. Конечно, мы предупреждаем о том, что не стоит сильно шуметь, но до всех достучаться невозможно. Если наши пинские ребята в курсе ситуации и стараются уважать и меня, и окружающих, то, например, артисты из Минска не всегда это понимают.

Михаил утверждает, что никаких нарушений ни санстанция, ни милиция в «Жемчужном» не выявили.

— Когда на ближайшем городском пляже всю ночь тусуется молодежь, люди думают, что это снова мы, хотя мы тихонечко делаем заготовки на кухне. Или кто-нибудь на стоянке взрывает салюты, а все камни снова летят в нас, хотя на нашем участке запрещено использовать фейерверки.

— А как же фаер-шоу? Соседи боятся, что вы проводите их прямо около котельной.

— Во-первых, эта котельная не работает, поэтому меры безопасности соблюдены. А во-вторых, фаер-шоу заказывают клиенты, а мы просто смотрим, есть ли документы: сертификаты качества и так далее.

— Ну, а как быть с громкой музыкой? Может, стоит улучшить звукоизоляцию в здании, поставить вокруг шумозащитные экраны?

— Поверьте, если бы это был мой бизнес, я бы сидел с Николаем за одним столом и решал этот вопрос. Но вы поймите, я всего лишь наемный сотрудник. Учредитель в курсе ситуации, он читает все жалобы, письма от государственных органов. Говорит, что будет решать вопрос. Я прекрасно понимаю наших соседей, не знаю, что бы я делал на их месте. Но это здание никуда не исчезнет и будет работать дальше. У нас хорошая репутация, бизнес процветает — уже ведется запись на 2025 год.

Свою точку зрения озвучил и собственник парка «Жемчужный» Александр:

— Мы готовы идти навстречу соседям, но не уверены, что это решит проблему. В ущерб собственным интересам сократили режим работы с 01.00 до 23.00. Можно сказать, что как бизнес-проект мы понесли убытки: практически каждый клиент жалуется на то, что мы так рано закрываемся. Но этот шаг никак не помог: местные жители все равно остались недовольны. А ведь мы даже не каждый день работаем, да и свадебный сезон длится недолго — всего пару месяцев. Это не настолько прибыльное дело, как может показаться: пока не открылась гостиница, это больше дотационный проект, деньги лопатой не гребем. Поэтому тратить огромные суммы на то, чтобы поставить шумозащитный забор, сейчас не видим смысла. Нет гарантии, что соседи снова не скажут, мол, все равно громко. Мы предлагали поставить в доме напротив банкетного зала новые стеклопакеты, чтобы уменьшить слышимость, но собственники отказались. Хотим найти компромисс, но не ручаемся, что вторая сторона хочет того же.

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