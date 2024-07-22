Военный эксперт объяснил, как ВСУ могут заблокировать Крым 22.07.2024, 17:46

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Уже в этом году.

В этом году Украина, на фоне стратегии мобильной обороны, имеет шанс заблокировать временно оккупированный Крым, используя дальнобойные системы, дроны и другие подходы.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он напомнил о заявлениях военного руководства Украины, отметив главные задачи текущего этапа:

«Военное руководство Украины говорило о том, что мы должны провести стратегию мобильной обороны. Главная задача на текущем этапе - это максимально истощить противника и создать предпосылки для наступательных действий. Об этом упоминал и президент Украины, но вопрос времени для наступательных действий остается открытым».

«Достаточного количества резервов мы не имеем на текущем этапе, даже учитывая 14 бригад, которые нуждаются в западной помощи для полного укомплектования, - указывает Згурец, подытоживая: - То есть этот год не связан с масштабными наступательными действиями ВСУ. Но мобильная оборона на отдельных тактических участках, связанная с уничтожением противника, будет реализоваться и в этом году».

Он указал на то, что в этом году есть шанс заблокировать Крым, используя дальнобойные системы, дроны и другие подходы. В частности, по словам эксперта, это также поможет сделать его «одним из элементов определенного торга с РФ, настолько, чтобы это повлияло на переговорную позицию».

Вместе с этим Сергей Згурец предполагает: «Изменения на линии фронта путем наступательных действий ВСУ в этом году вряд ли возможны и целесообразны. Наше военное руководство это понимает».

Западные партнеры Украины, как указывает военный эксперт, должны понимать, что удержание линии фронта и уничтожение противника в максимально возможном количестве зависит от эффективности европейской и американской помощи.

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