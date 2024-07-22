За неделю до начала Олимпиады бразильские индейцы провели свои Игры с местным колоритом

В Бразилии на выходных прошел турнир, который можно рассматривать как народную альтернативу предстоящим Олимпийским играм в Париже. Представители племен одного из регионов страны собрались на священном для них месте, чтобы провести ежегодные Игры коренных народов. Индейцы, проживающие в 17 деревнях вокруг Перуиби, прибрежного города в 138 километрах к югу от Сан-Паулу, часто проводят свои спортивные состязания во время других праздников, посвященных их культуре. А сейчас за неделю до начала Олимпиады представители местных народностей, а также гости из соседних регионов страны решили провести очередные игры, чтобы напомнить о своем наследии в культуре Бразилии. Здесь проводились состязания по стрельбе из лука, перетягиванию каната, бегу с бревнами, футболу и ука-ука — традиционной борьбе индейцев. Смотрите, как это выглядело.
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