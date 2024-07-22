За неделю до начала Олимпиады бразильские индейцы провели свои Игры с местным колоритом 1 22.07.2024, 18:16

Фоторепортаж.

В Бразилии на выходных прошел турнир, который можно рассматривать как народную альтернативу предстоящим Олимпийским играм в Париже. Представители племен одного из регионов страны собрались на священном для них месте, чтобы провести ежегодные Игры коренных народов. Индейцы, проживающие в 17 деревнях вокруг Перуиби, прибрежного города в 138 километрах к югу от Сан-Паулу, часто проводят свои спортивные состязания во время других праздников, посвященных их культуре. А сейчас за неделю до начала Олимпиады представители местных народностей, а также гости из соседних регионов страны решили провести очередные игры, чтобы напомнить о своем наследии в культуре Бразилии. Здесь проводились состязания по стрельбе из лука, перетягиванию каната, бегу с бревнами, футболу и ука-ука — традиционной борьбе индейцев. Смотрите, как это выглядело.

Женщина из племени тупи-гуарани участвует в соревнованиях по стрельбе из духового ружья во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 20 июля 2024 года. Фото: Reuters

Участники соревнований по борьбе ука-ука во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля 2024 года. Фото: Reuters

Участники соревнований по борьбе ука-ука во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля 2024 года. Фото: Reuters

Участники соревнований по борьбе ука-ука во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля 2024 года. Фото: Reuters

Матч по футболу во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля 2024 года. Фото: Reuters

Матч по футболу во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля 2024 года. Фото: Reuters

Женщины народа тупи-гуарани участвуют в футбольном матче во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 20 июля 2024 года. Фото: Reuters

Участница соревнований по стрельбе из лука во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 20 июля 2024 года. Фото: Reuters

Участники соревнований по бегу с бревнами во время забега на Играх коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля 2024 года. Фото: Reuters

Участники соревнований по бегу с бревнами во время забега на Играх коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля 2024 года. Фото: Reuters

Соревнование по перетягиванию каната во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля 2024 года. Фото: Reuters

Участница соревнований по стрельбе из лука во время Игр коренных народов в Перуиби, штат Сан-Паулу, Бразилия, 20 июля 2024 года. Фото: Reuters

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