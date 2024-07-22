Минчане собираются в огромные очереди на Немиге 3 22.07.2024, 19:07

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Видеофакт.

В пятницу во второй половине дня многие минчане заметили большое скопление людей в районе Немиги. Разгадка нашлась быстро: оказалось, в визовом центре Италии в Минске возобновили запись в специальную тетрадку. В народе ее еще называют «тетрадь Олега». «Онлайнер» узнал, почему это вызвало такой ажиотаж.

Систему записи по живой очереди ввели чуть больше года назад. Все для того, чтобы помешать работе посредников, которые разбирают все свободные слоты и перепродают их потенциальным туристам. Желающие могут записаться по живой очереди в рабочие дни визового центра с 16:00 до 17:00, обязательное условие — предъявление паспорта. В тематических чатах список начали называть «тетрадью Олега» по имени администратора, который и занимается этой процедурой.

В июне такой тип записи приостановили и белорусы практически лишились возможности самостоятельной записи на итальянский шенген.

«Автобусные туры продают на ноябрь»

— Остальные слоты получают туроператоры под автобусные туры. Они имеют квоты, у каждого разные. Например, всего в тур едет 45 человек, и для 20 из них есть возможность открыть визу через визовый центр.

По информации коллег, все места с визовой поддержкой в туры на август — сентябрь уже распроданы. Можно рассчитывать на путешествие не раньше второй половины осени, — рассказал Артур, директор визового агентства «Виза бай ком».

Новость о возобновлении записи по живой очереди и заставила желающих получить визу собраться под стенами визового центра. По предположениям Артура, сегодня очередь будет не меньше: некоторые начали занимать места уже с 8 утра.

Что касается посольства, то записаться онлайн ради туристической визы тоже нельзя. Механизма как в визовых центрах Болгарии, Греции или Польши попросту нет. На подачу документов могут рассчитывать только те, у кого есть приглашение от ближайших родственников или деловых партнеров. После получения запроса специалисты посольства сами назначают дату подачи документов.

«Один из немногих вариантов, как записаться самостоятельно»

Мы поговорили с Артемом, которому удалось самостоятельно не только записаться в тетрадь, но и уже получить визу. Путь к шенгену у молодого человека начался в конце апреля. В тот момент никаких очередей не было, для записи в тетрадь нужно было подождать максимум 10 минут.

В мае для тех, кто уже был записан в тетрадь, объявили акцию. На сайте визового центра в разделе «Новости» появилась информация, что в определенный день можно заполнить и отправить заявку. Если все сделать правильно и быстрее других желающих, вы получите слот на подачу документов в определенный день. Артему с женой повезло — они смогли записаться на июль.

Если с акцией не сложилось, попытать удачу можно снова — их проводят периодически. В противном случае нужно приходить сразу к крыльцу визового центра. Туристов вызывают по номерам. Если больше номеров выше вашего в этот день нет, то вы сможете подать документы. Но если за отведенное время до вас очередь так и не дошла, придется приехать снова. Важно, чтобы к этому моменту был готов полный пакет документов. Стоит услуга такой подачи 90 рублей.

Еще одна причина, по которой так много туристов стремится подавать документы именно в визовый центр Италии, — не обязательно оплачивать отель и билеты, можно предоставить брони. Также можно не предоставлять проездные билеты до точки вылета, например Вильнюса. У других визовых центров правила более строгие.

Перед тем как подаваться на визу, Артем промониторил ситуацию в других посольствах и визовых центрах. По его словам, это один из немногих вариантов, как записаться самостоятельно и не отдать посредникам крупную сумму.

Какой результат усилий? Артем получил двухлетний шенген. До этого у него и его супруги была полугодовая виза в чистых паспортах. После того как он сам прошел этот путь, молодой человек собрал полезную информацию по записи в визовый центр Италии в телеграм-канале.

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