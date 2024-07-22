Кредиты для белорусов могут подорожать
- 22.07.2024, 19:19
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Новое решение Нацбанка.
С 1 августа вырастет значение расчетных величин стандартного риска (РВСР) – с 17,22% до 17,71%. Этот показатель, влияющий на размер процентных ставок по кредитам, устанавливает Нацбанк.
По новым кредитам в белорусских рублях (за исключением льготных), которые выдаются гражданам, значение составит 17,71% годовых.
По сравнению с прежним показателем РВСР, который действовал в июле, он вырос на 0,49% процентных пункта.
Как рассчитывается и на что влияет РВСР
Нацбанк как финансовый регулятор рассчитывает РВСР. В том числе на основе средних процентных ставок в системно значимых банках.
РВСР нужны как ограничитель верхнего предела ставок по процентам – выше начинается зона рисков. Банки могут «входить» в нее. Но только если выполнят дополнительные требования по созданию резервных фондов на случай возникновения проблем.
Изменение РВСР в большую или меньшую сторону соответственно ведет к росту либо снижению процентных ставок по банковским кредитам.
Как менялся РВСР в Беларуси
Показатель РВСР действует один месяц. А потом или пересматривается, или остается на прежнем уровне.
Последнее значение РВСР в размере 17,22% действовало с мая, то есть не менялось три месяца. В феврале – апреле 2024 года оно было равно 16,63%, в январе – 16,44%, в декабре 2023-го – 15,25%.