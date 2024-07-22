За год число белорусов, занятых в экономике Литвы, выросло на 4,3 тысячи 1 22.07.2024, 19:43

По трудовому договору в Литве работают почти 48 тысяч граждан нашей страны.

В Литве белорусы доминируют среди всех иностранцев не из ЕС, работающих в IT и сфере транспорта, сообщает Delfi со ссылкой на службу занятости страны.

Белорусы составляют большинство среди иностранцев, занятых в информационно-коммуникационном и транспортном секторах Литвы. В литовском IT наши соотечественники заняли основную долю работников из стран, не входящих в ЕС, — 63,9%, в транспортной отрасли — 47,2%.

Во всех остальных отраслях большинство участников литовского рынка труда из числа иностранцев — это украинцы.

По данным службы занятости, всего за год число трудовых иммигрантов в Литве увеличилось на 23,3 тысячи человек. На литовский рынок труда прибыли 138,3 тысячи граждан третьих стран из 132 стран мира.

Наименьший рост приезжих в этом году фиксировался среди россиян — в Литве трудоустроились всего 26 человек. Незначительно изменилось и число работающих украинцев — оно выросло на 1,7 тысячи. А вот число белорусов на рынке труда выросло на десятую часть — на 4,3 тысячи. Также стало больше трудовых иммигрантов из стран Азии и Африки.

Напомним, по данным на начало года, вид на жительство в Литве имеют 62,5 тысячи граждан Беларуси. Большая часть осевших в соседней стране белорусов трудоустроена, а несовершеннолетних и пожилых людей старше 65 лет из Беларуси в общей сложности не более пяти тысяч. По трудовому договору в Литве работают 47 726 граждан нашей страны.

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