Россияне начали обращаться к гадалкам с просьбой предсказать даты смерти Путина и окончания войны 3 22.07.2024, 19:53

Количество обращений достигло рекордных показателей.

Количество запросов в поисковике «Яндекс» по теме предсказаний, связанных с войной в Украине, в 2024 году достигло рекордных показателей, обратил внимание канал «Можем объяснить». Так, напр,мер, по поисковому термину «Расклад таро СВО» в октябре 2023 года было сделано всего 80 запросов, а уже в июне 2024-го — 300. Популярность другого запроса — «Когда закончится СВО экстрасенсы» — за тот же период выросла с 535 до 936.

По словам практикующего таролога, который предпочел не называть своего имени, почти сразу после начала войны в Украине около половины запросов клиентов стали связаны с боевыми действиями. Многие обратившиеся пытаются узнать судьбу родственников на фронте, а также просят предсказать даты смерти Владимира Путина и окончания войны, говорит таролог.

Вместе с ростом спроса увеличивается и число предложений: на Авито появляются десятки новых объявлений с рекламой соответствующих магических услуг. «Колдуны» предлагают узнать о судьбе и состоянии военных и «навести» на них защиту. Средняя цена такой услуги составляет от 300 до 1500 рублей, отмечает «МО».

Бурный рост интереса к эзотерике в периоды неопределенности связаны с тем, что люди пытаются найти быстрые способы решения своих проблем, говорит клинический психолог антивоенного проекта бесплатной психологической помощи Without Prejudice Александра Иванова. При этом она предупреждает: в чрезмерной вере в чудеса есть риски — и в этом эзотерика во многом схожа с религией.

Также специалист дает свой прогноз, к каким последствиям для психического здоровья россиян может привести война в Украине. «Низкий уровень жизни за пределами крупных городов, неопределенность, отсутствие каких-либо улучшений вокруг, законы, нарушающие права человека, — все это приведет к росту преступности, суицидам среди подростков, алкоголизации и спросу на наркотики. Как-то безрадостно получилось», — считает психолог.

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