В Минске есть садовое товарищество, где сейчас продаются три дачи 22.07.2024, 20:07

Стоят они дешевле, чем однушки в столице.

Бывают дачи, которые находятся прямо в городе. Три варианта такой недвижимости сейчас продают в Минске в садовом товариществе «Дражня». Добраться туда можно на метро и общественном транспорте. «Зеркало» посмотрело, что собой представляет эта недвижимость и сколько стоит.

Кирпичный дом площадью почти 52 «квадрата» находится на участке размером три сотки. В доме есть электричество, продавец отметил, что в садовом товариществе в этом году запустят центральное водоснабжение, также в ближайшее время планируется проведение газа. Имеется большой сарай и погреб.

На участке есть плодовые деревья и кустарники.

Недвижимость продают за 93 545 рублей, или 29 500 долларов. Отметим, что в конце марта этого года дачу предлагали за 126 840 рублей, или 40 000 долларов.

Сборно-щитовой домик площадью 30 «квадратов» находится на участке 8,5 сотки. Объект построили в 1982 году, в нем есть электричество, канализация местная. Вода подается в сезон.

Дачу продают за 110 668 рублей, или 34 900 долларов.

Двухэтажный кирпичный дом площадью 46 «квадратов» находится на участке размером 8,26 сотки. На нем есть глубокий сухой погреб. На территории также расположены хозяйственные постройки, теплица, высажены плодовые деревья и кустарники.

Территория участка огорожена.

Недвижимость продается за 130 011 рублей, или 41 000 долларов, а в середине июня она стоила 136 353 рубля, или 43 000 долларов.

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