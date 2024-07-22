ЦБ РФ начал готовиться к отключению от долларов почти всех банков 1 22.07.2024, 20:08

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Банк России рассматривает возможность дальнейших ограничений на оборот в стране ключевых мировых валют, торги которыми уже остановились на бирже из-за санкций США.

В стрессовый прогноз развития валютного рынка ЦБ включил сценарий, при котором торговать долларами в России не сможет практически никто, а на внебиржевом рынке, где сейчас осуществляются сделки, останутся лишь два банка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Центробанка, где описана методология определения официальных валютных курсов.

Сейчас ЦБ высчитывает официальные курсы по сделкам, которые банки проводят между собой вне биржи: для этого используются транзакции, осуществленные до 15:30 по Минску. При этом сделки по слишком низкому или слишком высокому курсу отсекаются, чтобы исключить манипулирование рынком.

В стрессовом сценарии Центробанк допускает, что в валютном рынке смогут принимать участие крайне малое число банков (менее трех). В этом случае будут учитываться сделки не только текущего дня, но и предыдущего. Источник «Ведомостей», близкий к одному из крупных банков, заявил, что такой сценарий маловероятен, но его важно описать «с методологической точки зрения».

Московская биржа 13 июня прекратила операции с долларами и евро после того, как Минфин США внес ее в черные списки вместе с ключевыми расчетными структурами — Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. ЦБ «учитывает риск», что следом придется остановить торги и китайским юанем, признала 4 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам источников Bloomberg, близких к Центробанку, там опасаются, что от сотрудничества с биржей постепенно будут отказываться китайские банки, которые уже ограничивают расчеты с Россией из-за угрозы американских санкций.

15 июля Центробанк объявил, что приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Опубликованные ранее данные были удалены с его сайта, а сам регулятор объяснил решение «ограничением санкционного влияния». Ранее ЦБ ежедневно публиковал информацию об оборотах торгов долларом, евро и юанем с расчетами «завтра» — общих и межбанковских.

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