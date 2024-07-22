Украинские пограничники разбили дронами укрепление оккупантов в Харьковской области 22.07.2024, 20:16

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В Харьковской области на Волчанском направлении бойцы Государственной пограничной службы Украины обнаружили и уничтожили укрепления оккупантов. Известно, что на позициях дислоцировались пулеметчики вражеской армии.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Аэроразведчики пограничной бригады «Гарт» определили места расположения противника. Воздушные снайперы уничтожили укрепления, позиции вражеских стрелков и пулеметчиков с FPV-дронов», - говорится в сообщении.

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