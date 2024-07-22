закрыть
22 июля 2024, понедельник, 20:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники разбили дронами укрепление оккупантов в Харьковской области

  • 22.07.2024, 20:16
Украинские пограничники разбили дронами укрепление оккупантов в Харьковской области

Видео.

В Харьковской области на Волчанском направлении бойцы Государственной пограничной службы Украины обнаружили и уничтожили укрепления оккупантов. Известно, что на позициях дислоцировались пулеметчики вражеской армии.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Аэроразведчики пограничной бригады «Гарт» определили места расположения противника. Воздушные снайперы уничтожили укрепления, позиции вражеских стрелков и пулеметчиков с FPV-дронов», - говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников