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Белорусские футбольные клубы узнали своих потенциальных соперников в еврокубках

  • 22.07.2024, 20:29
  • 1,630
Белорусские футбольные клубы узнали своих потенциальных соперников в еврокубках

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда.

В Швейцарии в штаб-квартире УЕФА 22 июля состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Белорусские клубы теперь знают своих потенциальных соперников в еврокубках.

В Лиге чемпионов футболисты минского «Динамо» в случае успеха в противостоянии с «Лудогорцем» из Болгарии (первый матч 24 июля, второй – 31 июля) сыграют с победителем пары «Линкольн» (Гибралтар) – «Карабах» (Азербайджан).

Если гродненский «Неман» во втором круге квалификации Лиги конференций 25 июля и 1 августа переиграет команду ЧФР из Румынии, то его следующим соперником станет проигравший в паре Лиги Европы «Брага» (Португалия) – «Маккаби» (Израиль).

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