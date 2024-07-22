Харрис сделала первое публичное заявление после решения Байдена не участвовать в выборах 3 22.07.2024, 20:37

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Камала Харрис

Она высоко оценила достижения президента США за последние три года.

Вице-президент США Камала Харрис впервые выступила на публичном мероприятии после решения президента Джо Байдена покинуть президентскую гонку. Она высоко оценила достижения Байдена за последние три года, но не упомянула будущие американские выборы.

Об этом сообщает CNN.

«Достижения Джо Байдена за последние три года не имеет себе равных в современной истории. За один срок он уже превзошел наследие большинства президентов, проработавших два срока», — сказала она на мероприятии для спортсменов чемпионата NCAA.

Харрис добавила, что впервые познакомился с президентом Байденом через его сына Бо, с которым она вместе работала.

«Тогда Бо часто рассказывал мне истории о своем отце. Он рассказывал мне о том, какой отец и какой человек Джо. Качества, которые Бо уважал в своем отце, — это те же качества, которые я каждый день вижу в нашем президенте. Его честность, его порядочность, его преданность своей вере и своей семье, его большое сердце и его любовь, глубокая любовь к нашей стране — и я являюсь непосредственным свидетелем того, что каждый день наш президент Джо Байден борется за американский народ», — сказала она.

По ее словам, Байден «хотел быть здесь сегодня» и «быстро» восстанавливается после диагноза Covid-19.

СNN отмечает, что Харрис не упомянула о предстоящих президентских выборах во время своего выступления.

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