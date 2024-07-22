Белорусские кардиологи провели операции на сердце по уникальной методике 2 22.07.2024, 20:46

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Пациенты — 80-летняя женщина и 77-летний мужчина.

В РНПЦ «Кардиология» впервые в Беларуси провели две операции по транскатетерному эндопротезированию митрального клапана по методике «клапан в клапан», сообщили в медучреждении.

Ранее аналогичная операция проводилась через разрез верхушки сердца. Однако 16 июля белорусские кардиологи выполнили вмешательство по уникальной методике.

«На этот раз доступ к митральному клапану осуществлялся полностью эндоваскулярно, через пункцию бедренной вены и межпредсердную перегородку. Эта методика предназначена для ранее оперированных пациентов, которым был имплантирован биологический протез митрального клапана. При развитии стеноза и/или недостаточности клапанного биопротеза повторное оперативное вмешательство связано с высоким риском периоперационных осложнений», — сообщили в РНПЦ.

Первой прооперированной пациентке 80 лет, она уже трижды за свою жизнь переносила операции на открытом сердце. Второй — мужчина 77 лет. Обоим пациентам выполнена транскатетерная имплантация биологического протеза Edwards Sapien 3.

Операции прошли без осложнений. Состояние пациентов удовлетворительное, они продолжают лечение в центре.

Оперировали специалисты РНПЦ «Кардиология», их по видеосвязи консультировали израильский врач Рафаэль Вольф и клинический специалист компании Edwards Lifescience Роберт Харисов из Москвы.

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