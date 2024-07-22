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Одно из самых чистых озер Беларуси закрыли для купания

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  • 22.07.2024, 21:07
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Одно из самых чистых озер Беларуси закрыли для купания

Названа причина.

Одно из самых чистых озер в Беларуси — озеро Свитязь в Гродненской области закрыли для купания из-за кишечной палочки. Подробнее рассказали в Новогрудском зональном центре гигиены и эпидмиологии.

Новогрудские санэпидемиологи констатировали 22 июля, что повторные лабораторные исследования воды в Свитязи показали несоответствия гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям с индикаторным показателем — кишечная палочка E.coli. Из-за неудовлетворительно качества воды зональный центр отправил служебное письмо в Новогрудский райисполком, чтобы приостановить купание детей и взрослых в акватории Свитязи.

— С 22 июля до получения результатов повторных лабораторных исследований воды на наличие возбудителей инфекций и инвазий, передаваемых с водой, - говорится в сообщении.

Причиной сильного загрязнения воды на Свитязи санэпидемиологи назвали слишком большой поток отдыхающих из-за аномальной жары, так как вода не успевает очиститься.

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