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Китай выбросил Россию из проекта строительства дальнемагистрального самолета

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  • 22.07.2024, 21:13
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Китай выбросил Россию из проекта строительства дальнемагистрального самолета

Теперь Китай работает над проектом самолета С929 самостоятельно.

Китай исключил Россию из проекта строительства дальнемагистрального самолета С929. Изначально это был совместный проект российских и китайских авиастроительных компаний, пишет ВВС.

На стенде китайской авиастроительной корпорации COMAC на международном авиасалоне Фарнборо представлен макет самолета, но Россия в описании проекта не упоминается.

Представитель китайской компании на условиях анонимности подтвердил ВВС, что теперь Китай работает над проектом самостоятельно.

Проект дальнемагистрального авиалайнера назывался CR929. Ранее в российском подсанкционном Ростехе утверждали, что «С» в название означает Китай, а «R» — Россию. Теперь буква «R» из названия самолета исчезла.

Собеседник ВВС в компании не назвал причины и время выхода России из проекта.

Китай и РФ договорились о совместном строительстве CR929 еще в 2014 году. Стоимость проекта оценивалась в $50 млрд, он должен был стать крупнейшим в авиаотрасли двух стран. Предполагалось, что новый самолет будет конкурентом лайнерам Airbus и Boeing.

Разработка самолета началась в 2017 году и завершить его планировали в 2025 году, ввести в эксплуатацию – в 2028 году.

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