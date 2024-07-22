Китай выбросил Россию из проекта строительства дальнемагистрального самолета

Китай выбросил Россию из проекта строительства дальнемагистрального самолета1
- 22.07.2024, 21:13
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Теперь Китай работает над проектом самолета С929 самостоятельно.
Китай исключил Россию из проекта строительства дальнемагистрального самолета С929. Изначально это был совместный проект российских и китайских авиастроительных компаний, пишет ВВС.
На стенде китайской авиастроительной корпорации COMAC на международном авиасалоне Фарнборо представлен макет самолета, но Россия в описании проекта не упоминается.
Представитель китайской компании на условиях анонимности подтвердил ВВС, что теперь Китай работает над проектом самостоятельно.
Проект дальнемагистрального авиалайнера назывался CR929. Ранее в российском подсанкционном Ростехе утверждали, что «С» в название означает Китай, а «R» — Россию. Теперь буква «R» из названия самолета исчезла.
Собеседник ВВС в компании не назвал причины и время выхода России из проекта.
Китай и РФ договорились о совместном строительстве CR929 еще в 2014 году. Стоимость проекта оценивалась в $50 млрд, он должен был стать крупнейшим в авиаотрасли двух стран. Предполагалось, что новый самолет будет конкурентом лайнерам Airbus и Boeing.
Разработка самолета началась в 2017 году и завершить его планировали в 2025 году, ввести в эксплуатацию – в 2028 году.