Белорус Шкурин забил свой первый гол в новом сезоне чемпионата Польши
- 22.07.2024, 21:29
Видеофакт.
Илья Шкурин забил свой первый гол в новом сезоне футбольного первенства Польши. Белорусский футболист отличился в матче «Стали» против «Видзева». Случилось это на последних секундах первого тайма. Шкурин вывел «Сталь» вперед — 1:0.
В прошлом сезоне Илья Шкурин забил 16 голов (второе место среди бомбардиров чемпионата Польши).
После президентских выборов и разгона мирных протестов в 2020-м Шкурин заявил, что не будет выступать за национальную сборную Беларуси, пока страной управляет Александр Лукашенко.