Белорус Шкурин забил свой первый гол в новом сезоне чемпионата Польши 22.07.2024, 21:29

Видеофакт.

Илья Шкурин забил свой первый гол в новом сезоне футбольного первенства Польши. Белорусский футболист отличился в матче «Стали» против «Видзева». Случилось это на последних секундах первого тайма. Шкурин вывел «Сталь» вперед — 1:0.

В прошлом сезоне Илья Шкурин забил 16 голов (второе место среди бомбардиров чемпионата Польши).

После президентских выборов и разгона мирных протестов в 2020-м Шкурин заявил, что не будет выступать за национальную сборную Беларуси, пока страной управляет Александр Лукашенко.

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