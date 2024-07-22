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Белорус Шкурин забил свой первый гол в новом сезоне чемпионата Польши

  • 22.07.2024, 21:29
Белорус Шкурин забил свой первый гол в новом сезоне чемпионата Польши

Видеофакт.

Илья Шкурин забил свой первый гол в новом сезоне футбольного первенства Польши. Белорусский футболист отличился в матче «Стали» против «Видзева». Случилось это на последних секундах первого тайма. Шкурин вывел «Сталь» вперед — 1:0.

В прошлом сезоне Илья Шкурин забил 16 голов (второе место среди бомбардиров чемпионата Польши).

После президентских выборов и разгона мирных протестов в 2020-м Шкурин заявил, что не будет выступать за национальную сборную Беларуси, пока страной управляет Александр Лукашенко.

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