Польша призвала разрешить ВСУ бить по аэродромам РФ 1 22.07.2024, 21:32

Таким образом Украина сможет защитить детские больницы.

Украинским воинам необходимо разрешить использовать западное оружие для ударов по аэродромам России. Таким образом Украина сможет защитить детские больницы.

Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает МИД Польши в Twitter.

Он напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались после российского варварского ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Как отметил Сикорский, в связи с этим он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. Это можно сделать при помощи ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.

«Я считаю, что это, безусловно, будет являться самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц — это не эскалация», - подчеркнул глава польского МИД.

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