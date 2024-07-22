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На Солнце зафиксировали четыре мощные вспышки

  • 22.07.2024, 21:41
На Солнце зафиксировали четыре мощные вспышки

Метеозависимым белорусам на заметку.

Ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки класса М (предпоследний по мощности) на Солнце в понедельник, 22 июля.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на классы A, B, C, M и X. Они обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

Последствия нынешних вспышек, по прогнозам ученых, будут ощущаться 25 июля.

Солнечных вспышек и магнитных бурь будет становиться больше. Ученые объясняют это тем, что Солнце приближается к пику активности, который наступит в 2025 году. Солнечный цикл продолжается около 11 лет и чередуется фазами минимума и максимума активности.

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