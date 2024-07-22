В ГУР показали, как работают подразделения ударных дронов
- 22.07.2024, 22:12
Видео.
Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по объектам россиян. Работу подразделений показали на видео.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
Как отметили в разведке, преимуществом над врагом остается высокая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, которая позволяет бить по критически важным объектам российского агрессора.
«Наши дроны — новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы», - подчеркнули в ГУР.