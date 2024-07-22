В ГУР показали, как работают подразделения ударных дронов 22.07.2024, 22:12

Видео.

Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по объектам россиян. Работу подразделений показали на видео.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отметили в разведке, преимуществом над врагом остается высокая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, которая позволяет бить по критически важным объектам российского агрессора.

«Наши дроны — новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы», - подчеркнули в ГУР.

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