закрыть
22 июля 2024, понедельник, 23:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ГУР показали, как работают подразделения ударных дронов

  • 22.07.2024, 22:12
В ГУР показали, как работают подразделения ударных дронов

Видео.

Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по объектам россиян. Работу подразделений показали на видео.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отметили в разведке, преимуществом над врагом остается высокая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, которая позволяет бить по критически важным объектам российского агрессора.

«Наши дроны — новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы», - подчеркнули в ГУР.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников