Боррель: Первые 1,4 млрд евро из активов РФ на оружие Украине будут в начале августа 22.07.2024, 22:32

В июне ЕС согласовал использование сверхприбылей от замороженных активов РФ.

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что ЕС направит первый транш от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 22 июля, сообщает «Европейская правда».

Боррель сказал, что на заседании «сообщил министрам о прогрессе в отношении первого транша в 1,4 миллиарда евро».

Он, «как ожидается, будет перечислен в начале августа – на следующей неделе», уточнил топ-дипломат ЕС. Ранее он говорил, что средства будут перечислены в июле.

По его словам, эти средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины – средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и вооружений в украинской промышленности.

«То есть мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, которым мы можем пойти», – подытожил Боррель.

Напомним, Евросоюз в июне согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.

Топ-дипломат ЕС Боррель говорил, что, кроме первого транша в 1,4 миллиарда евро, до конца года будет направлен еще 1 миллиард евро на закупку оружия для Украины.

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