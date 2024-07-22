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Чехия присоединилась к «коалиции дронов» для Украины

  • 22.07.2024, 22:53
Чехия присоединилась к «коалиции дронов» для Украины

Количество участников международной коалиции увеличилось до 16.

Количество участников международной коалиции по обеспечению Украины беспилотниками увеличилось до 16 – к ней присоединилась Чехия.

Об этом сообщило министерство обороны Латвии.

Чехия присоединилась к «коалиции дронов» после того, как ее делегация подписала меморандум о взаимопонимании во время саммита НАТО в Вашингтоне, 11 июля.

Как известно, эту коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.

«Я очень рад приветствовать Чехию в коалиции беспилотников, которая помогает Украине отбиваться от российского вторжения. Каждое государство-участник коалиции может сделать значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности», - заявил министр обороны Латвии Андрюс Спрудс.

В понедельник, 22 июля, стало известно о том, что Латвия отправила Украине новую партию из более 500 беспилотников в рамках «коалиции дронов».

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