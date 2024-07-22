«Нужно переходить на трехразовое питание — понедельник, среда, пятница»
- 22.07.2024, 23:17
В TikTok сравнили, сколько стоит сейчас и два года назад один и тот же набор товаров.
Белоруска несколько лет подряд покупала одинаковые товары в «Е-доставке», все наименования и цены на них отражались в ее личном кабинете. Девушка сравнила стоимость некоторых товаров в 2022 и 2024 годах, после этого она «пребывала в полнейшем шоке» — за два года прайс значительно подрос. В комментариях большинство зрителей разделили мнение блогера, но были и те, кто сообщал, что «цены все равно низкие» и «работать надо больше», передает «Зеркало».
— Я сейчас просто офигеваю с того, за какие цены предлагает заказать «Е-доставка» те же самые продукты, которые я заказывала в 2022 году, — сказала тиктокерша.
Девушка продемонстрировала, какие наименования входят в ее корзину, сколько они стоили два года назад и сегодня. Мы собрали в таблицу ее сравнение цен.
В комментариях девушка написала, что «чуть не заплакала, когда увидела старые цены». Большинство пользователей согласились с блогершей, они возмущались или печально шутили на эту тему. Однако были люди, которые сообщали, что за это время зарплаты и стипендии тоже выросли. Также некоторые сообщали, что товары дорожают во всем мире, они начали спорить о том, какой в Беларуси уровень инфляции, варианты были от 1% до 20%. Вот некоторые комментарии, которые оставили зрители ролика:
«По уровню цен на продукты мы потихоньку догоняем Германию. По вещам, технике, бытовой химии уже обогнали».
«Нужно переходить на трехразовое питание — понедельник, среда, пятница».
«Только доллар умышленно держат и скупают по дешевке у населения».
«В 2020-м на 70 рублей на двоих мы могли купить как минимум пакет еды на пару дней. Сейчас эти же 70 рублей уходят на приготовление одного ужина».
«Цены растут в магазинах ежедневно. Народ нищий».
«Учитесь зарабатывать больше, и цены не придется сравнивать! Увольняться, если не устраивает зарплата. Может, в таком случае работодатель задумается, а достойно ли он оплачивает труд своим сотрудникам, если за такую зарплату никто не хочет работать. А пока люди работают за низкие зарплаты, значит, их все устраивает».
«Во всем мире продукты дорожают, не нойте».
«Это все равно очень дешево».
«Сравнивали с другом цены (он сейчас в Германии). Примерно одинаковый набор продуктов по чеку из „Алди“ и „Грина“. Цена там выше всего лишь на 25%».
«У меня зарплата не менялась минимум три года».
«Нас обманывают, обычных работяг. Работай за еду. Это уже не смешно. Выживание какое-то. Нужно что-то делать. В стране нет войны, все работают, и такие взвинченные цены. Зарплата осталась на уровне 2017 года. Афера какая-то».
«Опять „стабильно“, скоро будем очередную деноминацию проводить».