Буданов прокомментировал убийство Фарион и назвал мотив 23.07.2024, 1:09

Кирилл Буданов

Глава ГУР подчеркнул, что языковед погибла за украинскую позицию.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал убийство известного языковеда Ирины Фарион, назвав его вызовом для всего украинского общества и преступлением против основных прав и свобод украинцев.

«Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения – священно», – написал Буданов в своем Telegram-канале.

Любой, кто посягает на это право, уверен глава разведки, должен быть наказан.

Буданов подчеркнул, что Ирина Фарион погибла за украинскую позицию.

«Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства», - подытожил он.

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