«Из трехсот я остался один»2
- 23.07.2024, 7:42
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Российский военный показал, что осталось от оккупационных войск в Волчанске.
В Cети появилось видео, снятое якобы российским военным, который находится в разрушенном Волчанске. Когда именно оно было записано — неизвестно, пишет ASTRA.
«Здесь только мух, это просто ужас. Мухи трупные лезут в лицо, они так надоели. Трупный запах тоже надоел уже. Тут кругом трупы. 29-го я потерял последнего нашего бойца, Ромку. Из трехсот нас оставалось двое. 29-го он погиб, так что из трехсот я остался один. Пришло пополнение в количестве 30 человек. И нас осталось уже 10. Так что все хорошо у меня. Пока жив», — говорит он на видео.