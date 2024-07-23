закрыть
23 июля 2024, вторник, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Из трехсот я остался один»

2
  • 23.07.2024, 7:42
  • 5,410
«Из трехсот я остался один»

Российский военный показал, что осталось от оккупационных войск в Волчанске.

В Cети появилось видео, снятое якобы российским военным, который находится в разрушенном Волчанске. Когда именно оно было записано — неизвестно, пишет ASTRA.

«Здесь только мух, это просто ужас. Мухи трупные лезут в лицо, они так надоели. Трупный запах тоже надоел уже. Тут кругом трупы. 29-го я потерял последнего нашего бойца, Ромку. Из трехсот нас оставалось двое. 29-го он погиб, так что из трехсот я остался один. Пришло пополнение в количестве 30 человек. И нас осталось уже 10. Так что все хорошо у меня. Пока жив», — говорит он на видео.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников