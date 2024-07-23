закрыть
23 июля 2024, вторник, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страшная авария в Минске: Mercedes влетел в Fiat и сбил двух пешеходов

  • 23.07.2024, 7:52
  • 4,306
Страшная авария в Минске: Mercedes влетел в Fiat и сбил двух пешеходов

Видеофакт.

Происшествие случилось 22 июля около 20.30. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Mercedes ехал по улице Корзюки и вблизи дома № 18 врезался в остановившийся для пропуска пешеходов Fiat, после чего продолжил движение и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по переходу.

В результате ДТП 17-летяя девушка и 39-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для обследования.

В ГАИ отметили, что оба транспортных средства не имели допуска к участию в дорожном движении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников