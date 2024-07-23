Страшная авария в Минске: Mercedes влетел в Fiat и сбил двух пешеходов 23.07.2024, 7:52

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Видеофакт.

Происшествие случилось 22 июля около 20.30. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Mercedes ехал по улице Корзюки и вблизи дома № 18 врезался в остановившийся для пропуска пешеходов Fiat, после чего продолжил движение и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по переходу.

В результате ДТП 17-летяя девушка и 39-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для обследования.

В ГАИ отметили, что оба транспортных средства не имели допуска к участию в дорожном движении.

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