Путин и бездна 3 Юрий Сиротюк

23.07.2024, 7:55

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Сейчас Россия напоминает старый паровоз, который уносится на исступленной скорости в пропасть.

Одержимость войной против Украины Путина начинает сказываться и проявляться во всех участках жизни. Переключаемые на войну государственное управление, экономика, социалка не успевают справляться с какими-либо другими вызовами. Проблемы, которые в условиях мира и огромных экспортных валютных поступлений решались мгновенно или хотя бы планово, брошены на самотек и существенно обостряются. Перегретая экономика начинает остро ощущать нехватку ключевых ресурсов: людей, денег и товаров.

В условиях нехватки ресурсов организм начинает пожирать себя. Уверовав в бесконечность своих ресурсов в условиях непрерывных мясных штурмов, Россия оказалась перед угрозой полной демилитаризации и подрыва способности оборонять страну. По подсчетам аналитиков, при нынешних темпах производства и восстановления бронированной техники хватит максимум еще на год. Остро ощущает фронт нехватку живой силы. Утраты после Харьковской авантюры начали значительно превосходить темпы пополнения.

Именно снежный ком проблем, стремительно катящихся на Россию, заставляет ее устами своей агентуры кричать о необходимости остановки войны на нынешних рубежах. Что же происходит за железобетонным фасадом притворной стабильности «потемкинской деревни».

Несмотря на вброс огромных денег в оборонную промышленность и на военные потребности, которые дали рост экономике, инфляция стремительно сжирает все доходы. В нынешнем году цены в России выросли буквально на все. Что симптоматично, не только на подсанкционные импортные товары, но даже на то, чего бы казалось в России валом. К примеру, при постоянном рапортовании о рекордных урожаях (значительным образом из-за грабежа сельскохозяйственной продукции на оккупированных территориях) в России внезапно подорожала на 30% мука для хлебопекарен. Это значит, что подорожает хлеб.

Несмотря на действие бензинового эмбарго, которое должно было унять рынок бензина внутри страны, цены на «исконно русский» бензин продолжают расти, а проблемы дефицита бензина так и не удалось решить. Теперь вместо снятия эмбарго в начале осени (временный запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по 31 августа), российское Минэнерго предлагает продлить его до конца года. А вместо роста валютных поступлений по продаже нефтепродуктов Россия получила постоянный рост цен на бензин внутри страны. Как биржевые, так и потребительские цены в очередной раз побили прошлогодний рекорд, который держался с октября 2023 года и по заявлениям властей носил временный (сезонный) спекулятивный характер. Украинские дроны и некомпетентность российских властей превратили проблему из сезонной в постоянную.

Что касается импортных товаров, проблема носит еще более острый характер. Из того, что можно приобрести в России, цены выросли на все. «Дешевый китайский автопром», который должен был заместить качественные автомобильные бренды, не только добил соответствующую российскую отрасль, но, как оказалось, стал совсем не дешевым. Только за полгода цены на автомобили выросли на 14% и их рост продолжается. В то же время кризис платежей с Китаем не позволяет насытить рынок нужным сервисом и запчастями. Поэтому китайские автомобили теперь недешевы и зачастую одноразовые.

Стремительно растут цены на электронику. После рекордного подорожания с момента введения санкций они снова выросли в цене на 10-15%, а качественных брендов, вроде Apple, на 40%. И так с любым импортным товаром, выросшим за год от 10 до 50%. Санкции принуждают поставщиков выстраивать все более запутанные и дорогостоящие цепочки снабжения. Влияет и рост ключевой ставки и обесценивание рубля. Активно помогают и друзья-хуситы, нарушив логистику в Красном море, усилили рост цен на импортные товары.

Рост экономики на допинге военных расходов мог бы ненадолго протянуть притворную стабильность, но России катастрофически не хватает рабочей силы. Охота на ведьм нелегальных мигрантов и стачивание трудоспособного населения лобовыми мясными штурмами спровоцировало кризис как в гражданских отраслях, так и в армии. О глубине проблемы свидетельствует так называемый «навес вакансий», когда на одного безработного приходится несколько свободных рабочих мест. Сейчас в среднем на одного безработного приходится 2,5-4,5 свободных рабочих мест. Кроме того, наблюдается стагнация заработных плат в большинстве, кроме военной, отраслей.

И скоро восполнить недостаток практически никем. Антимигрантская истерия, законодательные решения о запрете мигрантам работать в определенных секторах, постоянные мобилизационные рейды лишь усугубляют проблему. С другой стороны, молох войны требует все больше человеческих жертвоприношений. В условиях, когда росийская армия деградировала в технологическом плане до первобытнообщинной, воевать числом, а не умением осталось единственным методом. Следовательно, рабский человеческий рынок одноразовых региональных контрактов в очередной раз поднимает цены. Так, например, южные регионы для привлечения военнообязанных по контракту начали выходить за пределы субъектов. Так в Краснодарском крае установлена единовременная выплата в размере 1,6 миллиона рублей, что свыше вдвое превышает выплату в соседней Ростовской области, откуда потенциальные контрактники могут добраться за три часа. Однако заманивание выплатами уже работает не столь эффективно. Потери России на войне в Украине уже превышают потери советской армии во время Второй мировой войны. Следовательно, соблазн провести еще одну мобилизацию, о которой мечтает Путин, кроме негативных и не прогнозируемых социальных последствий, добьет и промышленность.

Товарный кризис и кризис рабочей силы существенно усугубляет денежный кризис. Несмотря на то, что Россия ежемесячно получает миллиарды нефтедолларов, проблемой стало получать эти деньги вживую. Индия, например, рассчитывается неликвидными рупиями, а основной торговый партнер (правильнее сказать метрополия) – Китай фактически остановил осуществление прямых платежей с Россией, даже в юанях. Следовательно, губительная монопольная юанизация российской финансовой системы не увеличила количество валюты в экономике, а наоборот – перекрыла краник валютных поступлений.

В этих условиях Россия перестает быть способна реагировать на простейшие вызовы. Зимнее замерзание целых городов 2023 грозит перерасти в настоящий апокалипсис 2024-го. После массовых наводнений, кстати, прогнозируемых весной 2024 года, Россия бессильно наблюдает за огромными пожарами, например в Якутии и Бурятии, которые добивают и так шаткую экосистему. Тушить пожары никем и нечем. Все и все пошли на войну.

Россия, мечтавшая оставить Украину без света и тепла, столкнулась с каскадом техногенных аварий, погасивших свет в целых регионах. В Краснодаре из-за аварий на 235 станциях обесточены сотни улиц. В Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС сотни тысяч жителей, в том числе столицы, остались без электроснабжения. В Чистополе (Республика Татарстан) жители оказались в результате аварии без питьевой воды, которую им решили подвозить машинами для откачки выгребных ям и канализационных стоков. Более 80% жителей Калмыкии живут без доступа к питьевой воде.

Настоящий коллапс переживает логистика. Практически ни дня не обходится без экстренных случаев в авиации. Россия, решившая самостоятельно клепать санкционные запчасти для импортных самолетов, превратила авиаперевозки в настоящую и дорогую российскую рулетку. Перегруженная средневековая железная дорога обрезала целые регионы от поставок продукции первой необходимости. Якутия, Дальний Восток страдают от невозможности вовремя доставить уже проплаченные товары по железной дороге, тарифы на которую существенно выросли. Это вызывает волну региональных дефицитов, а следовательно, и стремительного спекулятивного роста цен.

Беспросветное будущее толкает страну в стремительный рост преступности. Количество преступлений, совершенных организованными преступными группировками, выросло по сравнению с предвоенным периодом почти вдвое (по официальной статистике на 76%) и продолжает стремительно расти с каждым годом так называемой СВО. В России всплеск уголовных инцидентов с незаконным оборотом оружия. Так, например, количество ограблений, убийств с использованием огнестрельного оружия к декабрю 2023 года выросло от 5 до 17 раз по сравнению с 2021 годом. А это еще не все «герои СВО» вернулись домой. В конце 2023 года подобную статистику просто закрыли.

Все эти факторы накладываются и триггерят друг друга. А поскольку остановить негативные тенденции нет ни возможности, ни желания – путинский паровоз летит вперед. И, похоже, следующая остановка в аду…

Юрій Сиротюк, «Фейсбук»

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