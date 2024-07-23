Российский депутат похвалил Лукашенко за смертный приговор «фрицу» Кригеру

Российский депутат похвалил Лукашенко за смертный приговор «фрицу» Кригеру1
- 23.07.2024, 8:15
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И призвал атаковать Берлин.
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в интервью пропагандистскому Yotube-каналу похвалил Лукашенко за смертный приговор гражданину Германии Рико Кригеру.
Депутат сказал: «Вот там какого-то фрица, там, тридцатилетнего приговорил суд к расстрелу ⟨…⟩ А мы вот так не делаем, к сожалению. А надо бы».
Парламентарий допустил, что таким образом РФ и Беларусь «формируют обменный фонд» для передачи заключенных странам ЕС взамен на содержащихся в местах несвободы на Западе собственных граждан.
«У нас все изменяется только в одном случае — если русский флаг и, желательно, белорусский на Берлине висит там, на рейхстаге — вот тут они да, становятся, почему-то, совсем другими людьми», — заявил Журавлев.