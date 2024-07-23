Российский депутат похвалил Лукашенко за смертный приговор «фрицу» Кригеру 1 23.07.2024, 8:15

2,232

Алексей Журавлев

И призвал атаковать Берлин.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в интервью пропагандистскому Yotube-каналу похвалил Лукашенко за смертный приговор гражданину Германии Рико Кригеру.

Депутат сказал: «Вот там какого-то фрица, там, тридцатилетнего приговорил суд к расстрелу ⟨…⟩ А мы вот так не делаем, к сожалению. А надо бы».

Парламентарий допустил, что таким образом РФ и Беларусь «формируют обменный фонд» для передачи заключенных странам ЕС взамен на содержащихся в местах несвободы на Западе собственных граждан.

«У нас все изменяется только в одном случае — если русский флаг и, желательно, белорусский на Берлине висит там, на рейхстаге — вот тут они да, становятся, почему-то, совсем другими людьми», — заявил Журавлев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com