В пограничных чатах пишут о новом ограничении от Литвы 23.07.2024, 8:22

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Так ли это на самом деле.

Некоторые пользователи приграничных чатов писали, что якобы с понедельника 22 июля Литва вводит более строгие правила по вывозу евро в Беларусь. Мол, вывезти из Литвы в Беларусь можно не более 60 евро. Из-за этого вопрос валютных ограничений стал популярным в приграничных чатах, заметила «Наша Нива».

На деле никаких новых ограничений с 22 июля Литва не вводила, но это не означает, что их не существует. Вывозить из Евросоюза евро, польские злотые, чешские кроны и другие валюты стран ЕС в Беларусь запретили еще около двух лет назад. Исключение — сумма, необходимая гражданам для личных нужд во время конкретного путешествия.

При этом, регламент ЕС не предусматривает, какой может быть та сумма, которую можно считать необходимой для конкретной поездки.

Отсутствие конкретики дает возможность принимать собственные решения относительно максимальной суммы не только каждой стране ЕС отдельно, но и конкретному сотруднику таможни.

Озвученные в чатах ограничения в 60 евро могут быть не более чем негласным правилом или пониманием конкретного таможенника.

Некоторые участники обсуждений отмечают, что ограничения в 60 евро на вывоз действуют в Латвии.

Что на практике?

Несмотря на определенную панику в чатах и отсутствие конкретики в законодательстве, на деле ничего не изменилось. Люди, которые 22 июля возвращались из Литвы в Беларусь, говорят, что никаких изменений не почувствовали. Многие путешественники утверждают, что при выезде из Литвы ни литовские таможенники, ни пограничники не интересовались тем, сколько денег человек имеет при себе.

Тем не менее, поскольку ограничения действительно существуют, таможенники советуют не рисковать и при наличии одной из валют ЕС (не только евро) обменивать их на другие валюты. Например, доллары США, фунты стерлингов или швейцарские франки. По отношению к этим валютам никаких новых ограничений нет. Как и раньше, без декларации можно везти сумму, которая в эквиваленте не превышает 10 тысяч долларов США.

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