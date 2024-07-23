Делегаты Демократической партии США сделали свой выбор 23.07.2024, 8:25

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Харрис заручилась поддержкой большинства.

Вице-президент США Камала Харрис заручилась формальной поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии, сообщают агентство Associated Press и телекомпания CNN со ссылкой на собственные исследования, сообщает BBC.

«К вечеру понедельника Харрис поддержало по меньшей мере 2579 делегатов, согласно данным AP, что больше, чем 1976 делегатов, необходимых ей для победы в первом туре голосования», — пишет Associated Press.

«В то время как одобрения делегатов продолжают поступать, Харрис уже поддержало гораздо больше, чем 1976 делегатов», — сообщает в свою очередь CNN.

Телекомпания отмечает, что ее подсчеты основаны на публичных заявлениях о поддержке со стороны делегатов и делегаций штатов, беседах с делегатами и собственных материалах.

Эти цифры не являются окончательными, а поддержка не означает официальной номинации — делегаты все еще должны проголосовать на съезде партии, который откроется 19 августа в Чикаго. При этом, как сообщает CNN, демократы надеются, что Харрис утвердят до 7 августа.

Сама Харрис заявила, что гордится тем, что заручилась широкой поддержкой.

«Я с нетерпением жду возможности официально принять номинацию в ближайшее время», — говорится в ее заявлении.

После объявления Джо Байдена об окончании борьбы за пост президента был зафиксирован всплеск пожертвований в кампанию Харрис, а ведущие демократы выстроились в очередь, чтобы поддержать ее кандидатуру.

Ранее стало известно, что за первые сутки вице-президент собрала рекордную сумму от доноров Демократической партии — 81 млн долларов, причем значительную часть пожертвований внесли мелкие доноры.

Выступая в понедельник перед сотрудниками штаба в Уилмингтоне в штате Делавэр, Харрис сказала, что последние несколько недель были «американскими горками», но выразила уверенность, что ей удастся объединить нацию, партию и выиграть выборы.

«До дня выборов осталось 106 дней, и за это время нам предстоит проделать тяжелую работу», — сказала она.

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