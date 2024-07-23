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В Краснодарской области РФ начались протесты против мигрантов

  • 23.07.2024, 8:53
  • 5,582
В Краснодарской области РФ начались протесты против мигрантов

На улицы выходят праворадикалы.

Толпа мужчин с криками «Русские вперед» вышла на улицы краснодарского Кореновска после того, как представители курдской диаспоры подрались с членами «Русской общины», сообщает ASTRA.

Как сообщают Z-каналы и праворадикальные паблики, на днях в Кореновске после замечаний о громкой музыке около 40 курдов избили представителей «Русской общины» и «Северного человека».

«Один был в явном опьянении алкогольном или наркотическом, он бежал на нас с предметом похожим на нож с криками, что я вас завалю, когда дистанция между нами стала около 1.5 метра, я преминил болончик, потом на нас побежала вся толпа, на 6 наших соратников( в том числе и меня), мы еле отбились, одного нашего сильно прям помяли, всё это сопровождалось криками с угрозами, на пох..й на ментов и кого бы вы не позвали нам пох..й.

Вызвали полицию, одного из курдов, полиция начала крутить, он ударил полицейского, кулаком в лицо, потом ногой в лицо, курды вперемешку с нерусями уже собрали около 50-60 человек, а нас вместе с полицией было около 25, самого злостного курда скрутили, а его братишки всё сыпали угрозы в наш адрес, что вам всем пи..да, мы вас всех найдём и тд», — пересказал один из участников, его слова опубликовали Telegram-каналы.

Как сообщается в местных пабликах, вчера вечером на улицы города вышла толпа, которая кричала «русские вперед!». Они уже разошлись.

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