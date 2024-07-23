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«Все это время белорусы рискуют здоровьем и жизнями»

  • 23.07.2024, 8:59
  • 2,768
«Все это время белорусы рискуют здоровьем и жизнями»

Как власти наживаются на коммунальных проблемах белорусов.

Житель Орши пожаловался на подвесной мост, соединяющий район Грязиловка с улицей Энгельса. В июне коммунальщики меняли выпавшие доски. Прошел месяц, а проблема повторилась, выпали доски в новом месте, пишет читатель сайта Charter97.org.

«Ожидаемо. Ремонты должны делаться, деньги – пилиться. Ремонт различных мостов — это одна из любимых тем воровства у крепких хозяйственников. Можно воровать не только на работах и материалах, но и на проектно-подготовительных работах. Зачастую ремонты не начинаются, когда подходит срок для следующего планового ремонта. Все это время беларусы рискуют здоровьем и жизнью», — резюмирует читатель.

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