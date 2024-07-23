В августе белорусов ждут крупные перемены 23.07.2024, 9:01

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Ряд банковских изменений.

Действия НБРБ, ЦБ РФ и финансового сектора затронут жизнь обычных людей. Также корректировки произойдут по пенсиям, пишет сайт banki24.by.

Нацбанк рассказал, что правлением НБРБ принято решение о повышении с 1 августа норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 18% до 20%.

По оценке регулятора, решение будет способствовать поддержанию ценовой и финансовой стабильности, а также придаст дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики.

Сбер Банк сообщил, что с 1 августа будет действовать новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Сбер Банк». В новую редакцию Общих условий внесены следующие изменения:

Карточки, эмитированные этим банком, подлежат уничтожению в случаях, когда карточка была изъята или забыта в устройстве самообслуживания, в пункте выдачи наличных денежных средств, в организации торговли (сервиса) — см. Приложение 3 и Приложение 6 к Общим условиям банковского обслуживания.

Еще этот банк поведал клиентам, что будет произведен досрочный возврат денежных средств, размещенных на счетах гарантийного депозита, на счет клиента, доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платежной карточки с последующим закрытием договоров гарантийного депозита.

В связи с этим физлицам, заключившим с банком договор гарантийного депозита, необходимо по 15 августа включительно заключить дополнительное соглашение к данному договору о его расторжении.

Дополнительное соглашение считается заключенным, если в период по 15 августа включительно клиент совершил любую приходную или расходную операцию с использованием карточки или ее реквизитов (пополнение счета с использованием карточки, снял наличные денежные средства, провел оплату товаров и (или) услуг), оформленную в рамках договора текущего (расчетного) счета об использовании карточки.

МТБанк предупредил клиентов о прекращении работы сервиса «ИКС Карта» и закрытии соответствующего мобильного приложения. Данный процесс будет происходить поэтапно.

Так, 30 августа будет прекращен перевыпуск карточек ИКС Карта как в связи с истечением их срока действия, так и по иным причинам. При этом клиенты смогут пользоваться карточкой ИКС Карта как обычной дебетовой карточкой даже после закрытия мобильного приложения «ИКС Карта» до истечения срока действия карты.

Приорбанк информировал, что с 1 августа работа отделения УРМ 101/12 по адресу пр-т Дзержинского, 122 будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ.

В августе сохранится позитивная динамика пенсий белорусов. Доходы пенсионеров увеличиваются на фоне низкого прироста потребительских цен. Даже без номинального повышения пенсий годовой индекс в августе будет высоким — около +15%. Но и новый документ о прибавке к пенсиям увидит свет до конца календарного года.

В августе будет действовать повышенное значение ключевой ставки ЦБ РФ. Российские аналитики оценивают диапазон возможного повышения в пределах 18–20% годовых. С 2022 года белорусская экономика еще теснее связана с российской. Поэтому действия Банка России в той или иной мере отразятся и на ситуации внутри РБ.

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